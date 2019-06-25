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Футболист испанского топ-клуба в пьяном виде устроил смертельное ДТП: опубликовано видео

вторник, 25 июня 2019, 18:55
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Нападающий "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое привело к гибели двух человек.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 20-летний Малек находился за рулем в пьяном виде. В какой-то момент он превысил скорость и врезался в машину, которая находилась впереди него. В результате столкновения, два человека, находившиеся в том авто погибли. Это была помолвленная пара, которая обручилась за день до аварии.

Малек является мексиканцем и играл за резервный состав "Севильи", который выступает в третьем по силе испанском дивизионе. Малек играет за "Севилью" на правах аренды, которая завершается в конце июня. После этого форвард должен был вернуться в "Депортиво Гвадалахару", которой он принадлежит.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве мужчина устроил смертельное ЧП.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Севилья, ДТП

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