Футболист испанского топ-клуба в пьяном виде устроил смертельное ДТП: опубликовано видео

Нападающий "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое привело к гибели двух человек.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 20-летний Малек находился за рулем в пьяном виде. В какой-то момент он превысил скорость и врезался в машину, которая находилась впереди него. В результате столкновения, два человека, находившиеся в том авто погибли. Это была помолвленная пара, которая обручилась за день до аварии.

Малек является мексиканцем и играл за резервный состав "Севильи", который выступает в третьем по силе испанском дивизионе. Малек играет за "Севилью" на правах аренды, которая завершается в конце июня. После этого форвард должен был вернуться в "Депортиво Гвадалахару", которой он принадлежит.

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