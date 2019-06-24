В Киеве мужчина устроил смертельное ЧП: фото и видео

В ночь на понедельник, 24 июня в Киеве на проспекте Степана Бандеры, 9е произошел несчастный случай, в котором погиб мужчина, упав с моста.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото и видео с места ЧП.

Известно, что мужчина упал с путепровода улицы Новоконстантиновской, который проходит над проспектом Степана Бандеры. Проезжающие мимо люди вызвали скорую помощь и полицию. Врачи погрузили пострадавшего в машину и оказывали первую помощь, он был еще жив. Но вскоре мужчина скончался.

Погибшему на вид около 40 лет. На самом мосту нашли только следы от обуви мужчины.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погиб молодой байкер. Парню было 30 лет.