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Месси поразил невероятным промахом на Кубке Америки: опубликовано видео

вторник, 25 июня 2019, 12:55
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Один из лучших футболистов современности, форвард сборной Аргентины Лионель Месси допустил невероятный промах во время матча Кубка Америки против Катара (2:0).

В один из моментов 32-летний аргентинец получил мяч в штрафной соперника и мог спокойно отправлять снаряд в ворота, но по какой-то причине запустил его намного выше ворот.

Интересно, что такой промах вызвал смех и у самого футболиста.

Этот удар уже успели назвать худшим в карьере Месси. Аргентинские СМИ начали писать, что в "Барселоне" он такого себе не позволяет.

Несмотря на промах Месси, Аргентина вышла в 1/4 финала Кубка Америки, где сыграет с Венесуэлой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда Барселоны опозорился, забыв правила футбола.

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