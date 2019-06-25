Вымпел и спасибо: чемпион мира разгневался из-за отсутствия призовых за победу на ЧМ

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля, ставший чемпионом мира в составе сборной Украины U20, рассказал, что ассоциация футбола страны не заплатила игрокам никаких премиальных за исторический триумф.

Слова Конопли приводит 112.ua.

"В аэропорту большая часть тех, кто встречал - родственники и журналисты. Не знаю, как это комментировать, уже все случилось. Потом приехали к федерации, было приятно, что автобус успели расклеить - это труд и мы ценим такие моменты. Там уже нас ждали высокопоставленные гости, торжественная часть. Дали значки, вымпелы и сказали большое спасибо.

Какие премиальные нам пообещали и когда мы их получим? Пока нам пожали руки и сказали спасибо. Как оно будет - не я решаю", - сказал Конопля.

Напомним, что молодежная сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира. Ранее лучшим результатом нашей команды был выход в 1/8 финала.

Ранее "Апостроф" публиковал мнение Конопли о происходящем в украинском футболе.