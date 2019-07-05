Бесславный конец: клуб Коломойского прекратил существование

Легендарный украинский клуб днепровский "Днепр" прекратил свое существование.

"Днепр" в отличие от прошлого сезона не заявился даже на чемпионат Украины среди любительских коллективов. Ветеран команды Сергей Назаренко перешел в "Днепр-1", где будет работать в тренерском штабе.

"Днепр" был основан в 1918 году. В советский период клуб дважды становился чемпионом СССР, а также выигрывал Кубок и Суперкубок СССР. После распада Советского Союза "Днепр" приобрела группа "Приват" под руководством Сергея Тигипко. Затем клуб вместе с "Приватом" перешел к Игорю Коломойскому. Во времена независимости "Днепр" дважды становился серебряным призером чемпионата Украины. Наибольшего достижения клуб добился в 2015 году, дойдя до финала Лиги Европы. Но в 2016 году с клуба несколько раз снимали очки по ходу чемпионата из-за непогашенной задолженности перед бывшим тренером Хуанде Рамосом. "Днепр" вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА был переведен во второй дивизион. В 2018 году клуб был лишен профессионального статуса и в прошлом сезоне выступал среди любителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что герой чемпионата мира усилил "Днепр-1".