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Чемпионка UFC защитила титул суперзрелищным ударом: опубликовано видео

воскресенье, 07 июля 2019, 19:16
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Бразильская боец Аманда Нуньес добилась победы в чемпионском бою UFC 239 в легчайшем весе над американкой Холли Холм.

Поединок завершился уже в первом раунде благодаря блестящему удару Нуньес с правой ноги прямо в голову оппонентке, которая от этого рухнула на канвас. После этого бразильянке оставалось лишь добить соперницу.


Благодаря победе Нуньес защитила титул чемпионки мира. Нуньес также является действующей чемпионой UFC в полулегком весе.

31-летняя Нуньес одержала свою 18 победу при четырех поражениях. Бразильянка является представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации. В августе 2018 года она объявила, что сочеталась браком со своей подругой Ниной Ансарофф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший чемпион проиграл самым быстрым нокаутом в истории.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: UFC

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