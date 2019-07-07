Чемпионка UFC защитила титул суперзрелищным ударом: опубликовано видео

Бразильская боец Аманда Нуньес добилась победы в чемпионском бою UFC 239 в легчайшем весе над американкой Холли Холм.

Поединок завершился уже в первом раунде благодаря блестящему удару Нуньес с правой ноги прямо в голову оппонентке, которая от этого рухнула на канвас. После этого бразильянке оставалось лишь добить соперницу.

Amanda Nunes knocks out Holly Holm in R1#UFC239 pic.twitter.com/5PvOU0I0Jg — World of MMA (@CM_fights) 7 июля 2019 г.





Благодаря победе Нуньес защитила титул чемпионки мира. Нуньес также является действующей чемпионой UFC в полулегком весе.

31-летняя Нуньес одержала свою 18 победу при четырех поражениях. Бразильянка является представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации. В августе 2018 года она объявила, что сочеталась браком со своей подругой Ниной Ансарофф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший чемпион проиграл самым быстрым нокаутом в истории.