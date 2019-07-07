Именитый тренер шокировал принятым решением по своему будущему

Известный португальский тренер Жозе Моуринью получил выгоднейшее предложение возглавить китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

Об этом сообщает Sky Sports.

Владельцы китайского клуба предложили 56-летнему наставнику контракт с зарплатой 31 миллион евро в год. Срок действия соглашения португалец мог выбрать сам. Однако в итоге Моуринью ответил отказом, так как рассчитывает продолжить карьеру в Европе и побороться за свой третий Кубок чемпионов.

Если бы португалец принял предложение "Гуанчжоу Эвергранд", он стал бы самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Моуринью в своей карьере также тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед".

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