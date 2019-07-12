"Барселона" объявила о супертрансфере чемпиона мира

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн перешел в "Барселону".

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

"Барселона" заплатила за форварда полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Гризманн подписал с каталонцами пятилетний контракт с суммой отступных в размере 800 миллионов евро.

28-летний Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. Всего за мадридский клуб он провел 257 матчей во всех турнирах, в которых отметился 133 голами и 50 результативными передачами. В составе "Атлетико" француз становился победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА и обладателем Суперкубка Испании. Летом 2018 года Гризманн в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" провела яркую презентацию звездного новичка.