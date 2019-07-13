Уильямс - Халеп - 0-2: результат финала Уимблдона

Сегодня, 13 июля, в финале женского турнира Уимблдона Симона Халеп (Румыния) обыграла легендарную Серену Уильямс (США). Матч продлился всего-навсего 56 минут.

УИМБЛДОН-2019

Женщины. Финал

СЕРЕНА УИЛЬЯМС (США) - СИМОНА ХАЛЕП (РУМЫНИЯ) - 0:2 (2:6, 2:6)

Халеп в третий раз сумела обыграть Уильямс в 12 очных встречах. Соответственно американка побеждала румынку в 9 случаях.

Для Халеп эта победа на Уимблдоне стала второй на турнирах серии Grand Slam. В прошлом году она выиграла Открытый чемпионат Франции. Уильямс побеждала на турнирах серии Grand Slam 23 раза. Ее рекорд на Уимблдоне - семь титулов.

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