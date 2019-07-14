Джокович - Федерер - 3-2: результат финала Уимблдона

В решающем матче Уимблдонского турнира серб Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера и стал победителем турнира.

УИМБЛДОН-2019

Мужчины. Финал

НОВАК ДЖОКОВИЧ (СЕРБИЯ) - РОДЖЕР ФЕДЕРЕР (ШВЕЙЦАРИЯ) - 3:2 (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12)

Данный поединок стал 48-м в истории противостояний Джоковича и Федерера. 26 раз сильнее был представитель Сербии, а на счету швейцарца 22 победы.

В прошлом году травяной турнир также выиграл Джокович, а в 2017 году победителем Уимблдона стал Федерер. Для Джоковича победа на английском турнире стала пятой в карьере.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федерер выиграл теннисное "классико" в полуфинале Уимблдона.