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Джокович - Федерер - 3-2: результат финала Уимблдона

воскресенье, 14 июля 2019, 20:30
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В решающем матче Уимблдонского турнира серб Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера и стал победителем турнира.

УИМБЛДОН-2019

Мужчины. Финал

НОВАК ДЖОКОВИЧ (СЕРБИЯ) - РОДЖЕР ФЕДЕРЕР (ШВЕЙЦАРИЯ) - 3:2 (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12)

Данный поединок стал 48-м в истории противостояний Джоковича и Федерера. 26 раз сильнее был представитель Сербии, а на счету швейцарца 22 победы.

В прошлом году травяной турнир также выиграл Джокович, а в 2017 году победителем Уимблдона стал Федерер. Для Джоковича победа на английском турнире стала пятой в карьере.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федерер выиграл теннисное "классико" в полуфинале Уимблдона.

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