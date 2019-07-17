"Заря" объявила о переходе известного украинского футболиста: опубликовано фото

Луганская "Заря" объявила о переходе украинского полузащитника Владлена Юрченко.

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался луганчанам бесплатно. Юрченко подписал с "Зарей" контракт до лета 2021 года и получил футболку с 80-м номером.

25-летний Юрченко является воспитанником "Шахтера". За свою карьеру он выступал за "Ильичевец", "Байер" и "Вайле". Сыграл 23 матча за молодежную сборную Украины и забил три гола.

В прошлом сезоне "Заря" заняла пятое место в чемпионате Украины и завоевала путевку в Лигу Европы. В новом сезоне луганский клуб стартует в Премьер-лиге гостевым матчем с "Ворсклой", который состоится 28 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" подписала сразу четырех игроков.