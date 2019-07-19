Легендарный хоккеист покончил жизнь самоубийством: подробности трагедии

Канадский хоккеист Грег Джонсон покончил с собой в возрасте 48 лет.

Об этом сообщает USA Today.

По данным источника, тело Джонсона обнаружила жена в подвале их дома. Рядом с ним находился пистолет и гильза. Предсмертная записка обнаружена не была, поэтому причина самоубийства пока не установлена.

Джонсон за свою карьеру выступал за "Нэшвил Предаторз", "Детройт Ред Уингз", "Питтсбург Пингвинз" и "Чикаго Блэкхокс". Всего он принял участие в 785 матчах в Национальной хоккейной лиге, в которых забросил 145 шайб и сделал 224 результативные передачи. В составе сборной Канады Джонсон становился обладателем серебряных медалей на Олимпийских играх 1994 года, которые состоялись в норвежском Лиллехаммере.

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