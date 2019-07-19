Олимпийский чемпион продает медали ради операции: фото

40-летний спортсмен Алексей Гришин из Беларуси выставил на продажу свои медали, чтобы заплатить за операцию близкому человеку.

Как сообщает белорусская пресса, спортсмен заявил, что у него "нет другой возможности помочь".

"Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы не оценили, даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку. А расставаться с ними мне вовсе не тяжело - для меня жизнь человека важнее награды. Медаль - это всего лишь металл", - сказал он.

Гришин выступал во фристайле (лыжная акробатика) и стал первым белорусским олимпийским чемпионом по зимним видам спорта.

В частности, он решил продать золотую медаль Ванкувера-2010 и "бронзу" Солт-Лейк-Сити-2002. В общем за две медали он может выручить около 50 тысяч долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы продолжают высмеивать новую идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении Олимпийских игр в стране.