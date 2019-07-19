Стал известен соперник "Зари" в Лиге Европы

Луганская "Заря" во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с черногорским клубом "Будучность".

В 1-м раунде квалификации "Будучность" уверенно обыграла эстонскую "Нарву", одержав победы в обоих матчах.

"Будучность" (Черногория) - "Нарва" (Эстония) - 4:1 (1:1) - первый матч - 2:0

Голы: Вучич (2), Бакич (48), Перович (56), Зарубика (78) - Головлев (39)

Первый матч состоится в Черногории 25 июля. Ответный поединок пройдет в Украине 1 августа.

В минувшем сезоне "Заря" заняла пятое место в чемпионате Украины. В Лиге Европы луганский клуб также играл в квалификации, но в 4-м раунде проиграл немецкому "РБ Лейпциг" (0:0, 2:3).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" объявила о переходе известного украинского футболиста.