Как в былые годы: Милевский забил невероятно классный гол (видео)

Украинский футболист брестского "Динамо" Артем Милевский отметился невероятно классным забитым мячом в матче чемпионата Беларуси с жодинским "Торпедо".

На 67-й минуте игры 34-летний нападающий получил мяч на правом фланге атаки. За счет дриблинга он вошел в штрафную площадь соперника при жестком сопротивлении соперников. После этого он обыгрался с партнером и неотразимо пробил по воротам. Голкипер "Торпедо" шансов спасти свою команду от гола уже не имел.

Сам матч завершился победой "Динамо" со счетом 4:1.

Напомним, с 2002 по 2013 год Милевский успешно выступал за киевское "Динамо". В составе сборной Украины он провел 50 матчей и забил 8 мячей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА запретил украинскому клубу проводить матчи на своем стадионе.