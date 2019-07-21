Герои чемпионата мира блестяще дебютировали за новичка чемпионата Украины

Новичок украинской Премьер-лиги "Днепр-1" в товарищеском матче обыграл полтавскую "Ворсклу". Победу днепровскому клубу принесли нападающие Владислав Супряга и Сергей Булеца, которые несколько недель назад привели сборную Украины к золотым медалям молодежного чемпионата мира.

Супряга отметился хет-триком, а Булеца забил один гол. Оба форварда перешли в "Днепр-1" из киевского "Динамо" на правах аренды, которая будет действовать до лета 2020 года.

"Ворскла" (Полтава) - "Днепр-1" - 3:4 (0:2)

Голы: Чеснаков (60), Васин (88, 90 с пенальти) — Супряга (30), (40), (61), Булеца (50)

В прошлом сезоне "Ворскла" финишировала на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. "Днепр-1" стал чемпионом Первой лиги и впервые в истории вышел в УПЛ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" опозорилось в матче с дебютантом чемпионата Украины.