Избитый Усиком боксер "напал" на украинца в Лондоне: опубликовано видео

Украинский боксер Александр Усик в Лондоне встретился с британцем Тони Беллью. Украинец прилетел в столицу Англии, чтобы побывать на вечере бокса, который прошел на арене "О2".

Видео встречи Усика и Беллью опубликовано в Twitter Match Room Boxing.

Беллью подкрался к Усику сзади и обнял его. После этого боксеры немного пообщались и британец похвалил украинца за выбор куртки.

Напомним, что в ноябре прошлого года Беллью пытался отобрать у Усика титулы абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, но проиграл украинцу нокаутом.

В данный момент Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе, ради которого отказался от чемпионских поясов в первом тяжелом весе. Соперником украинского боксера, скорее всего, станет камерунец Карлос Такам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в команде Усика назвали возможную дату дебюта в супертяжелом весе.