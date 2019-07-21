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Избитый Усиком боксер "напал" на украинца в Лондоне: опубликовано видео

воскресенье, 21 июля 2019, 16:15
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Украинский боксер Александр Усик в Лондоне встретился с британцем Тони Беллью. Украинец прилетел в столицу Англии, чтобы побывать на вечере бокса, который прошел на арене "О2".

Видео встречи Усика и Беллью опубликовано в Twitter Match Room Boxing.

Беллью подкрался к Усику сзади и обнял его. После этого боксеры немного пообщались и британец похвалил украинца за выбор куртки.

Напомним, что в ноябре прошлого года Беллью пытался отобрать у Усика титулы абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, но проиграл украинцу нокаутом.

В данный момент Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе, ради которого отказался от чемпионских поясов в первом тяжелом весе. Соперником украинского боксера, скорее всего, станет камерунец Карлос Такам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в команде Усика назвали возможную дату дебюта в супертяжелом весе.

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