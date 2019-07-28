Президент "Динамо" заговорил о подписании одного из лучших футболистов мира

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, смог ли бы его клуб подписать одного из лучших игроков планеты - Неймара из "ПСЖ".

Слова Суркиса приводит "Динамомания".

"Думаю, это невозможно из-за его зарплаты. Но футболист он, можно сказать, великий. Но великие футболисты и отличаются от других тем, что не попадают в скандалы. Роналду закончил играть в "Реале", спокойно перешел в "Ювентус". Месси всю жизнь играет в "Барселоне". А все эти скандалы вокруг Неймара.... Сколько он стоит? 220 миллионов евро? Мне кажется, ни один в футболист в мире не стоит таких денег. В раздевалке ПСЖ будет нездоровая атмосфера. Думаю, их руководители, которые вкладывают в клуб огромные деньги, найдут выход из ситуации. Могу их понять, но такого футболиста лучше отпустить", - сказал Суркис.

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