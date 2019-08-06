Известная украинская теннисистка снялась с крупного турнира: названа причина

Третья ракетка Украины Леся Цуренко заявила, что не примет участие в престижном турнире WTA Premier 5 в Торонто (Канада).

Как сообщает официальный сайт теннисной ассоциации, украинка пропустит соревнования по причине травмы правого локтя.

В первом круге турнира Цуренко должна была встретиться с 10-й сеяной Анастасией Севастовой из Латвии. Место украинки в основной сетке займет китайская теннисистка Чжан Шуай, которая не смогла пройти отборочный турнир.

Таким образом, в Канаде Украину остались представлять две теннисистки: Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Первая уверенно обыграла на старте турнира Йоханну Конту, а лучшая теннисистка Украины стартует на турнире со второго раунда.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.