"Мариуполь" усилился игроком "Шахтера" перед стартом в Лиге Европы

Футбольный клуб "Мариуполь" подписал арендное соглашение с полузащитником "Шахтера" Вячеславом Танковским. Договор рассчитан до конца текущего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт мариупольского коллектива.

Полузащитник присоединился к "Мариуполю" перед первым поединком квалификации Лиги Европы против нидерландского АЗ.

Отметим, что 23-летний футболист уже выступал в составе "Мариуполя" в сезоне-2017/2018 на правах аренды. Тогда он провел за первую команду девять матчей.

Также Танковский играл за различные юношеские и молодежные сборные Украины. В основную сборную страны его пока не вызывали.

Первый матч "Мариуполя" с АЗ пройдет в Украине 8 августа. Ответная игра состоится 15 августа в Нидерландах.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы.