Известная российская спортсменка получила серьезный тюремный срок

Чемпионка России по конному спорту Елизавета Трощенкова признана виновной в мошенничестве и осуждена на три года.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, спортсмена взяла в долг три миллиона рублей, но не смогла вернуть их вовремя. Из-за этого ее бизнес-партнер написал заявление в полицию. Во время следствия Трощенкова отдала долг, но несмотря на это, все равно получила тюремный срок. Также по делу проходит муж девушки.

В данный момент 27-летняя Трощенкова содержится в московском СИЗО и пытается добиться освобождения через уполномоченного по правам человека Бориса Титова. Дома у спортсменки остался трехлетний сын.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер сборной России одним жестом вляпался в международный скандал.