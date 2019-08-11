Игрок "Александрии" забил в матче чемпионата Украины чудо-гол: видео

В матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу с донецким "Олимпиком" форвард "Александрии" Денис Безбородько отметился очень красивым голом.

На 61-й минуте встречи 25-летний нападающий хозяев, получив передачу от Артема Ситало, сходу пробил из-за пределов штрафной площади в ближнюю девятку ворот соперника. Голкипер гостей Бетим Халими даже не предпринял попытку спасти свою команду от гола.

Отметим, что этот гол стал победным для "Александрии". До гола Безбородько команды обменялись забитыми мячами. На 43-й минуте хозяев вперед вывел Антон Шендрик. На 56-й минуте Матар Дийе счет сравнял.

Для "Александрии" это была первая победа в чемпионате при 2 ничьих. "Олимпик" проиграл все 3 своих матча.

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