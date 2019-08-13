Российские "быки" сотворили большую сенсацию в Лиге чемпионов: видеообзор

"Краснодар" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл "Порту" со счетом 3:2 и вышел в плей-офф раунд турнира.

Провальным для хозяев оказался первый тайм, когда в их ворота влетело три мяча. После перерыва португальские "драконы" смогли вернуться в игру, отыграв два мяча, однако на большее их не хватило.

"Порту" - "Краснодар" - 2:3

Гол: де Вильена, 6; Сулейманов, 13; Сулейманов, 34; Зе Луиш, 57; Диас, 76.

"Порту": Маркесин, Саравиа, Пепе, Маркано, Теллес, Корона, Оливейра (Урибе, 49), Данилу, Диас, Накадзима, Марега.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Кабелла (Стоцкий, 80), Камболов, Вильена, Сулейманов (Фьолусон, 65), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 73).

В следующем раунде "Краснодар" сыграет с греческим "Олимпиакосом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" в сумасшедшем матче вылетело из Лиги чемпионов.