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Форвард "Динамо" вывел "Зарю" в плей-офф раунд Лиги Европы: видеообзор

четверг, 15 августа 2019, 21:53
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Фото: twitter.com/fczoryaofficial

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" с минимальным счетом обыграла болгарский ЦСКА и вышла в плей-офф раунд.

Победу луганчанам принес гол в концовке встречи форварда Назария Русина, который арендован у киевского "Динамо".

Уже на четвертой минуте матча "Заря" потеряла немецкого защитника Абу-Ханну, который получил травму, в результате удара локтем в лицо от игрока соперника. Впрочем, арбитр никак не отреагировал на эпизод. В середине тайма рефери мог назначить пенальти в ворота "Зари" после попадания мяча в руку Михайличенко, но не зафиксировал нарушения правил. В следующей атаке Турицов совершил фол последней надежды и болгары остались вдесятером. Через несколько минут Эвандро замыкал прострел с фланга, но Шевченко в классном броске спас "Зарю".

Во втором тайме гости, несмотря на численное меньшинство, владели инициативой и создали несколько опасных моментов. Хорошие возможности имели Малинов и Митков, но Шевченко был непробиваем. Решающий эпизод произошел на 89-й минуте. Русин вышел один на один и с двух попыток отправил мяч в сетку.

В следующем раунде "Заря" сыграет с испанским "Эспаньолом", который легко справился со швейцарским "Люцерном" (3:0, 3:0)

"Заря" Украина – ЦСКА София Болгария - 1:0 (0:0) - первый матч - 1:1

Гол: Русин (89)

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна (Чеберко, 4), Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Леднев, 46), Михайличенко, Иванисеня, Русин, Будковский (Кабаев, 90+3).

ЦСКА: Черняускас, Турицов, Альбентоса, Занев, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов (Фаббрини, 82), Жеферсон (Уотт, 87), Соу, Эвандро (Митков, 56).

Предупреждения: Турицов (15), Хомченовский (21), Юрченко (29), Будковский (45), Русин (68), Шевченко (90+3).

Удаления: Турицов (22), Русин (90).

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