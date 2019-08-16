Состоялась рекордная сделка в истории спорта

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 51% акций американского баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" китайскому бизнесмену Джозефу Цаю за рекордную сумму в истории спорта.

Как сообщает официальный сайт клуба, соучредитель Alibaba Group заплатил россиянину 2,35 миллиарда долларов. Также в собственность китайца была передана и арена Barclays Center.

Отметим, что еще в апреле 2018 года Цай заплатил Прохорову миллиард долларов за 49% акций клуба. Теперь же китаец воспользовался возможностью выкупить остальную часть акций баскетбольного клуба.

Ранее рейтинг самых дорогих приобретений возглавляла покупка команды НБА "Хьюстон Рокетс" и покупка клуба НФЛ "Каролина", которые были оценены в 2,2 миллиарда долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри установил рекорд плей-офф НБА по набранным очкам за серию матчей, которая состояла из четырех игр.