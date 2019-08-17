Десна - Колос - 0:0 результат матча

В матче 4-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" играла с ковалевским "Колосом". Встреча проходила в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина.

"Десна" - "Колос" - 0:0

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев, Филиппов.

"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец, Задоя, Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76), Лысенко, Нехтий.

Обслуживал матч арбитр Андрей Коваленко. Помогали ему судьи на линиях Александр Холодинский и Владимир Думенко. Резервный арбитр - Иван Бондарь.

"Десна" и "Колос" набрали по семь очков. В турнирной таблице чемпионата Украины команды расположились соответственно на 3-м и 4-м местах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре чемпионата Украины "Десна" обыграла "Днепр-1", а "Колос" уступил "Заре".