Украинку признали самой красивой фанаткой сильнейшего клуба Европы: фото

Редакция крупнейшей европейской сети спортивных каналов "Евроспорт" признала украинку Марию Бобровну самой красивой фанаткой английского "Ливерпуля".

Девушка является моделью. В Instagram она всячески демонстрирует, что является фанаткой сильнейшего клуба Европы. Ранее она участвовала в различных конкурсах красоты и становилась финалисткой "Мисс Украина".

Самая красивая болельщица "Ливерпуля" Instagram Марии Бобровны 1 / 1 Самая красивая болельщица "Ливерпуля" Instagram Марии Бобровны 1 / 1 Самая красивая болельщица "Ливерпуля" Instagram Марии Бобровны 1 / 1 Самая красивая болельщица "Ливерпуля" Instagram Марии Бобровны 1 / 1 Самая красивая болельщица "Ливерпуля" Instagram Марии Бобровны 1 / 1 Самая красивая болельщица "Ливерпуля" Instagram Марии Бобровны 1 / 1 Самая красивая болельщица "Ливерпуля" Instagram Марии Бобровны 1 / 1 Самая красивая болельщица "Ливерпуля" Instagram Марии Бобровны 1 / 1 Самая красивая болельщица "Ливерпуля" Instagram Марии Бобровны 1 / 1

Напомним, в минувшем сезоне "Ливерпуль" стал вице-чемпионом Англии, уступив победителю турнира "Манчестер Сити" всего одно очко, и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного европейского клубного турнира "красные" обыграли "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" временно рассталась с самым дорогим футболистом клуба.