В Бразилии пчелы атаковали футбольный матч: видео

Матч 15-го тура чемпионата Бразилии между "Форталезой" и "Интернасьоналем" едва не сорвался из-за пчел.

Об этом сообщает ESPN.

Перед началом встречи на один из угловых флажков слетелся рой пчел. Главный арбитр матча сразу же принял решение отложить начало матча до того, пока насекомые не покинут пределы стадиона. Прогнать пчел с арены предприняли попытку пожарные, которые дежурили на матче. Однако выдворить насекомых со стадиона с помощью струи воды не удалось. Покинул футбольное поле рой только после того, как место скопления пчел было обработано химикатами.

В итоге матч начался на 20 минут позже запланированного времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у известного итальянского тренера диагностирована тяжелая болезнь.