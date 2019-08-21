"Барселона" готовится к самому громкому трансферу лета

"Барселона" близка к трансферу форварда "ПСЖ" Неймара.

Об этом сообщает RAC1.

Согласно информации источника, клубы хорошо продвинулись в переговорах по бразильскому нападающему. Руководство "Барсы" уже даже начало приготовления к будущей презентации футболиста в качестве своего игрока. В частности, клуб уже заказал футболки с фамилией Неймара. Сам форвард записал видеообращение к болельщикам чемпиона Испании, которое планируют опубликовать после объявления о возвращении футболиста на "Камп Ноу".

Отметим, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего он за 222 миллиона евро перешел в "ПСЖ". Эта сделка стала стала рекордной для футбола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" временно рассталась с самым дорогим футболистом клуба.