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"Барселона" готовится к самому громкому трансферу лета

среда, 21 августа 2019, 10:32
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"Барселона" близка к трансферу форварда "ПСЖ" Неймара.

Об этом сообщает RAC1.

Согласно информации источника, клубы хорошо продвинулись в переговорах по бразильскому нападающему. Руководство "Барсы" уже даже начало приготовления к будущей презентации футболиста в качестве своего игрока. В частности, клуб уже заказал футболки с фамилией Неймара. Сам форвард записал видеообращение к болельщикам чемпиона Испании, которое планируют опубликовать после объявления о возвращении футболиста на "Камп Ноу".

Отметим, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего он за 222 миллиона евро перешел в "ПСЖ". Эта сделка стала стала рекордной для футбола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" временно рассталась с самым дорогим футболистом клуба.

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