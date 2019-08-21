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Роналду сделал неожиданное заявление касаемо своего будущего

среда, 21 августа 2019, 16:38
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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал достаточно неожиданное заявление относительно своего будущего.

Слова Роналду приводит Marca.

"Я сейчас не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю… Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать", - сказал Роналду.

Португалец также выступал за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Всего за карьеру он пять раз признавался лучшим игроком планеты. Наряду с Лионелем Месси ("Барселона") это рекордный показатель в истории футбола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" готовится к самому громкому трансферу лета.

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