Роналду сделал неожиданное заявление касаемо своего будущего

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал достаточно неожиданное заявление относительно своего будущего.

Слова Роналду приводит Marca.

"Я сейчас не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю… Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать", - сказал Роналду.

Португалец также выступал за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Всего за карьеру он пять раз признавался лучшим игроком планеты. Наряду с Лионелем Месси ("Барселона") это рекордный показатель в истории футбола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" готовится к самому громкому трансферу лета.