Испанский клуб может потерять лидера перед игрой с Зарей в Лиге Европы

Испанский клуб "Эспаньол", который является соперником украинской "Зари" по квалификации Лиги Европы, потерял одного из ведущих футболистов.

Как сообщает L'Equipe, полузащитник команды Марк Роха в ближайшее время пополнит ряды чемпиона Германии - мюнхенской "Баварии",

По данным издания, трансфер уже согласован, осталось уладить мелкие детали.

За новичка немецкий гранд заплатит 40 миллионов евро и подпишет с ним контракт, рассчитанный на пять лет.

В "Баварии" ожидают, что Роха сможет стать заменой португальскому хавбеку Ренату Саншешу, который договорился о переходе во французский "Лилль".

Напомним, что первая игра "Зари" и "Эспаньола" завершилась победой испанцев со счетом 3:1. Ответная игра состоится 29-го августа в Запорожье. Начало матча - в 20:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игроки "Зари" отметились голом-красавцем в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы с "Эспаньолом".