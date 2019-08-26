Футболисты сборной Украины получили премии за победу на чемпионате мира: названы смешные суммы

Футболисты сборной Украины получили по 18 тысяч гривен в качестве премии за победу на молодежном чемпионате мира-2019 U20.

Об этом сообщается в программе "Профутбол".

"После матча в Польше еще пообещали, сказали, что не обидят, пока все. Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", - сказал защитник сборной Украины Ефим Конопля.

Главному тренеру сборной Александру Петракову выплатили 21 600 гривен, а три его ассистента получили по 10 800.

Ожидается, что команда должна получить премиальные еще от Украинской ассоциации футбола, но на данный момент выплат пока не было. Возможно, они поступят в сентябре.

Ранее "Апостроф" приводил слова Конопли, который рассказал, что за победу на ЧМ-2019 команде вручили вымпела.