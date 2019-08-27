Российские "быки" бесславно вылетели из Лиги чемпионов

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Краснодар" проиграл "Олимпиакосу" и не сумел пробиться в финальную стадию турнира.

Российские "быки" начали матч с атак и вскоре добились успеха. После прострела Вандерсона мяч попал к Уткину, который переправил его в ворота. Возможно, "Краснодару" удалось бы развить успех, если бы не провал в обороне сразу же после гола. "Олимпиакос" разыграл с центра, перевел мяч на фланг, откуда последовал прострел в штрафную и Эль-Араби сравнял счет. Пропущенный гол шокировал хозяев и они по сути так и не смогли прийти в себя до конца матча.

В начале второго тайма Эль-Араби вновь замкнул прострел и оформил дубль. После этого гости могли забить еще несколько голов, но "Краснодар" спас от позора голкипер.

"Олимпиакос" вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, а "Краснодар" продолжит выступления в Лиге Европы.

"Краснодар" Россия – "Олимпиакос" Греция - 1:2 (1:1) - первый матч - 0:4

Голы: Уткин (10) - Эль-Араби (11, 48)

"Краснодар": Крицюк, Фьолусон, Спайич, Петров (Скопинцев, 56), Стоцкий, Ольссон, Уткин (Игнатьев, 67), Вандерсон, Вильена, Сулейманов (Намли, 32), Берг.

"Олимпиакос": Жозе Са, Мерья, Эльабделлауи, Рубен Семеду (Сиссе, 65), Цимикас, Поденсе (Камара, 84), Вальбуэна, Масурас, Гильерме, Бухалакис, Эль-Араби (Судани, 73).

Предупреждения: Стоцкий (25), Намли (70), Ольссон (75), Спайич (76).