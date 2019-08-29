"Заря" с боем вылетела из Лиги Европы: видеообзор

Луганская "Заря" не смогла обыграть испанский "Эспаньол" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Игра в Запорожье завершилась вничью 2:2.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Эспаньол".

После поражения 1:3 в первой игре луганчанам нужно было забивать минимум два мяча и при этом не пропускать. Имея множество моментов в первом тайме хозяева поля умудрились не то что не забить, а пропустить. Отличился экс-игрок "Шахтера" Факундо Феррейра.

Во втором тайме счет "Заря" сравняла, когда отличился Леднев. После этого гостям вновь удалось забить, ну а спас ничью для хозяев точный удар Русина.

2:2 - неплохой результат для "Зари", но его мало для выхода в групповой этап Лиги Европы.

Заря — Эспаньол 2:2 (первый матч — 1:3)

Голы: Леднев, 54, Русин, 78 — Феррейра, 35, Варгас, 62

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский — Будковский (Кабаев, 81).

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила — Гранеро, Рока, Дардер (Санчес, 65) — Мелендо, Феррейра (Ву, 74), Варгас (Кампусано, 76).

Полное видео матча Заря - Эспаньол:

Видео гола Феррейры:

Видео гола Леднева:

Гол Варгаса:

Гол Русина: