Известны все участники группового этапа Лиги Европы: кто не сыграет с "Динамо" и "Александрией"

29 августа определились все участники группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют украинские "Динамо" и "Александрия".

Жеребьевка группового турнира пройдет 30 августа.

Киевское "Динамо" точно не сыграет с российскими клубами, а также с коллективами из первой корзины, в которой находится: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Лондон, Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).

"Александрия" тоже не попадет на клуб из РФ и на команды из четвертой корзины: АЗ (Нидерланды), "Гимарайш" (Португалия), "Трабзонспор" (Турция), "Дюделандж" (Люксембург), ЛАСК (Австрия) "Вольфсберг" (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Ференцварош" (Венгрия), "Клуж" (Румыния)

Состав корзин перед жеребьевкой Лиги Европы:

Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Лондон, Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" (Киев, Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Москва, Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).

Корзина 2: ПСВ (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Селтик" (Шотландия), "Копенгаген" (Дания), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Астана" (Казахстан), "Янг Бойз" (Швейцария), "Лудогорец" (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)

Корзина 3: "Сент-Этьенн" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хетафе" (Испания), "Эспаньол" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул" (Турция)

Корзина 4: АЗ (Нидерланды), "Гимарайш" (Португалия), "Трабзонспор" (Турция), "Александрия" (Украина), "Дюделандж" (Люксембург), ЛАСК (Австрия) "Вольфсберг" (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Ференцварош" (Венгрия), "Клуж" (Румыния)

Напомним, что "Заря" по сумме двух матчей проиграла "Эспаньолу" и не пробилась в групповой этап.