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Где смотреть онлайн Свитолина - Киз: расписание трансляций

воскресенье, 01 сентября 2019, 18:49
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В понедельник, 2 сентября, поздней ночью украинка Элина Свитолина встретится в матче 1/8 финала US Open с американкой Мэдисон Киз. Матч начнется ориентировочно в 02:00.

Прямую трансляцию встречи Свитолиной и Киз можно будет посмотреть на телеканале Eurosport.

Для будущих соперниц это будет 4-я очная встреча. Преимущество в очном противостоянии пока удерживает американка. Она выиграла две встречи, Свитолина - одну.

В предыдущих раундах US Open Свитолина прошла Уитни Осигве (США) - 2:0 (6:1, 7:5), Винус Уильямс (США) - 2:0 (6:4, 6:4) и Даяну Ястремскую (Украина) - 2:0 (6:2, 6:0). Киз оказалась сильнее Мисаки Дои (Япония) - 2:0 (7:5, 6:0), Линь Чжу (Китай) - 2:0 (6:4, 6:1) и Софии Кенин (США) - 2:0, (6:3, 7:5).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко завоевал престижнейший чемпионский титул.

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