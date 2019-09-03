Соцсети меткой фотожабой показали переход Коноплянки в "Шахтер"

В понедельник, 2 сентября, донецкий "Шахтер" объявил о переходе полузащитника сборной Украины и немецкого "Шальке-04" Евгения Коноплянки. Сумма трансфера 29-летнего хавбека сторонами не разглашается.

На очередную покупку чемпиона Украины метко отреагировали болельщики в социальных сетях. Так, один из пользователей опубликовал фото Коноплянки, изобразив его темнокожим игроком с пышной шевелюрой.

Снимком фанаты провели аналогию с работой донецкого клуба на трансферном рынке, который ориентируется на покупку футболистов из Южной Америки, в частности из Бразилии.

Напомним, Коноплянка за карьеру также поиграл за "Днепр" и испанскую "Севилью".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" на флажке купил капитана сборной Бразилии.