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Соцсети меткой фотожабой показали переход Коноплянки в "Шахтер"

вторник, 03 сентября 2019, 10:28
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В понедельник, 2 сентября, донецкий "Шахтер" объявил о переходе полузащитника сборной Украины и немецкого "Шальке-04" Евгения Коноплянки. Сумма трансфера 29-летнего хавбека сторонами не разглашается.

На очередную покупку чемпиона Украины метко отреагировали болельщики в социальных сетях. Так, один из пользователей опубликовал фото Коноплянки, изобразив его темнокожим игроком с пышной шевелюрой.

Снимком фанаты провели аналогию с работой донецкого клуба на трансферном рынке, который ориентируется на покупку футболистов из Южной Америки, в частности из Бразилии.

Напомним, Коноплянка за карьеру также поиграл за "Днепр" и испанскую "Севилью".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" на флажке купил капитана сборной Бразилии.

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