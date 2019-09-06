Суд освободил скандальных российских футболистов

Алексеевский суд Белгородской области (Россия) удовлетворил ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об их условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Рассмотрение ходатайства проходило на территории исправительной колонии №4, где футболисты отбывают наказание. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, комментируя решение суда, сказал: "Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать".

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев в компании друзей стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они были задержаны. Решением суда первый получил тюремный срок 1 год и 6 месяцев, второй - 1 год и 5 месяцев.

Кокорин является игроком "Зенита", Мамаев выступает за "Краснодар".

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