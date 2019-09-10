Украина - Нигерия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Нигерии, которые сыграют в товарищеском матче. Встреча состоится сегодня, 10 сентября.

УКРАИНА - НИГЕРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:30.

Украина: Лунин, Соболь, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский, Зинченко, Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Мораес.

Запасные: Панькив, Пятов, Болбат, Кривцов, Шепелев, Коноплянка, Марлос, Пластун, Буяльский, Миколенко, Яремчук, Безус.

Нигерия: Узохо, Коллинс, Трост-Эконг, Ажайи, Айна, Аделейе, Этебо, Калу, Ивоби, Чуквуезе, Осимхен

Запасные: Окойе, Эзенва, Авазим, Деннис, Эсити, Идову, Ихеаначо, Мажа, Онуачу, Симон

В данный момент украинская команда лидирует в своей группе в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Сборная Нигерии на недавно завершившемся первенстве африканского континента заняла третье место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины разгромила Литву.