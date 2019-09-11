Шокирующие кадры: в Колумбии фанаты устроили драку с использованием оружия

Перед матчем 10-го тура чемпионата Колумбии между командами "Индепендьенте" из Медельина и "Атлетико Насьональ" болельщики команд устроили массовую драку с использованием оружия.

Побоище было зафиксировано одним из свидетелей, который проезжал мимо на автомобиле. В ролике видно, как фанаты, используя ножи и мачете, противостоят друг другу на улицах Медельина. Информация о пострадавших в этой драке пока не появлялась.

Triste que el fútbol lleve a estas acciones de vandalismo y poco respeto por la vida. El fútbol ya no es una fiesta. pic.twitter.com/w6VZt2Nqol — alex macias (@alextinta) September 9, 2019

Сам матч между "Индепендьенте" и "Атлетико Насьональ" завершился разгромной победой гостей со счетом 4:1. В турнирной таблице чемпионата Колумбии "Индепендьенте" занимает 15-е место из 20 команд. "Атлетико Насьональ" идет вторым, уступая клубу "Петролера" всего одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист скончался в расположении сборной.