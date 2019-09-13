Испания в невероятном матче вышла в финал чемпионата мира по баскетболу: видеообзор

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу, обыграв команду Австралии в матче, который завершился во втором овертайме.

Испанцы проигрывали на протяжении практически всего матча, в середине третьей четверти преимущество австралийцев достигло 11 очков. Впрочем, пиренейцы сумели переломить ход матча, сравняли счет в концовке и перевели игру в овертайм, который не выявил победителя. Во второй дополнительной пятиминутке Испания дожала обессилевшего соперника и добилась победы.

Испания – Австралия - 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)

В финале Испания сыграет с победителем матча Аргентина - Франция.



Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная США во второй раз была унижена на чемпионате мира по баскетболу.