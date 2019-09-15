Где смотреть онлайн Наполи - Ливерпуль: расписание трансляций

Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским "Наполи" и английским "Ливерпулем". Игра пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

НАПОЛИ - ЛИВЕРПУЛЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между итальянским и английским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также игру покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Между собой команды провели всего 4 матча. "Наполи" одержал победу в одной встрече, одна игра завершилась вничью и два поединка выиграл "Ливерпуль".

Вместе с "Наполи" и "Ливерпулем" в группе также выступают австрийский "Зальцбург" и бельгийский "Генк".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.