RU  UA  EN

понедельник, 16 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 сентября

07:10
Танці з зірками-2019: кто покинул 4 выпуск, а кто получил рекордный балл
07:03
Отправились на концерт к Кобзону: появились фото свежего "груза-200" у боевиков
06:45
Застряли в 90-х: сеть взбудоражило видео жесткой драки в Киеве
06:30
Гороскоп на 16 сентября: повышения у Близнецов и огорчения у Скорпионов
06:20
Настоящее похолодание близко: синоптики уточнили прогноз по Украине
05:08
Раскол Украины пополам: названа главная опасность "гибридного" плана Путина
03:22
В Германии успешно испытали воздушное такси: подробности и фото
03:00
В оккупированном Донецке устроили интересную "диверсию": фото
02:19
Челси - Валенсия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
02:04
Доедут не все: сеть ужаснули видео "адской" дороги в Украине
02:00
Где смотреть онлайн Челси - Валенсия: расписание трансляций
01:28
Боруссия - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Челси - Валенсия: расписание трансляций

понедельник, 16 сентября 2019, 02:00
переглянути новину українською

Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между английским "Челси" и испанской "Валенсией". Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

ЧЕЛСИ - ВАЛЕНСИЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между английским и испанским коллективами пройдет на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

ЧЕЛСИ - ВАЛЕНСИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Между собой команды провели всего 6 матчей. Три победы в своем активе имеет "Челси", еще три игры завершились вничью.

Вместе с "Челси" и "Валенсией" в группе также выступают нидерландский "Аякс" и французский "Лилль".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Валенсия: онлайн трансляция

Боруссия - Барселона: онлайн трансляция

Динамо - Десна - 1:2 Хроника матча

Наполи - Ливерпуль: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: