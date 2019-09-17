"Боруссия" не дожала "Барселону" в первом туре Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью - 0:0.

Первый тайм встречи прошел в достаточно равной борьбе. Его итог - вполне логичная ничья без забитых мячей. А вот после перерыва гостям откровенно повезло, что их ворота так и не были распечатаны.

Лучшие шансы у немцев не использовал Марко Ройс. Главным его промахом стал удар с 11-метровой отметки, однако Марк-Андре тер Штеген в том эпизоде сыграл великолепно. Спас голкипер "Барсы" свою команду в еще нескольких опасных моментах. В другом эпизоде за "Барсу" сыграла перекладина. В итоге - нули на табло.

БОРУССИЯ ДОРТМУНД Германия - БАРСЕЛОНА Испания - 0:0

Нереализованный пенальти: Ройс, 57.

"Боруссия": Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Делэйни, Санчо, Ройс, Азар (Брандт, 73), Алькасер (Ларсен, 87).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба (Роберто, 40), Бускетс (Ракитич, 60), Артур, де Йонг, Фати (Месси, 59), Гризманн, Суарес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский гранд опозорился на старте Лиги чемпионов.