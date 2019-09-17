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Украинский боксер проведет чемпионский бой с опытным мексиканцем: названы дата и место

вторник, 17 сентября 2019, 17:30
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Украинский боксер Денис Беринчик проведет чемпионский бой с мексиканцем Патрисио Лопесом Морено.

Об этом сообщает ISport.ua.

Поединок состоится 5 октября в Броварах в ТРЦ Терминал.

На кону поединка будет стоять чемпионский титул WBO International в легком весе, которым в данный момент владеет Беринчик. В апреле украинец уже защищал свой титул, победив японца Нихито Аракаву по решению судей.

31-летний Беринчик за свою карьеру провел 11 боев, в которых одержал 11 побед (семь - нокаутом). На счету 24-летнего Морено 26 побед при трех поражениях. В 19 случаях он одержал победы досрочно.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Беринчика, который заявил о желании драться с Ломаченко.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Беринчик, бокс

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