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Форвард сборной Украины демонстрирует убойную результативность в Европе: видео

понедельник, 23 сентября 2019, 10:40
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Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук продолжает колотить мячи в чемпионате Бельгии.

22 сентября он провел очередной классный матч за бельгийский клуб, в котором забил два мяча. Дублем украинец отличился в поединке 8-го тура чемпионата страны против "Зульте Варегема".

Сперва на 34-й минуте Яремчук уверенно реализовал пенальти, а на 76-й минуте после сольного прохода оформил дубль. Игра завершилась со счетом 2:2.

23-летний Яремчук в текущем сезоне провел 11 матчей за "Гент", в которых отметился 9 голами и 3 результативными передачами.

"Гент" игрока сборной Украины идет на пятом месте в турнирной таблице и отстает от лидера на четыре балла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить одного из грандов английского футбола.

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