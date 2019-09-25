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Украинский футболист вошел в число претендентов на престижную награду

среда, 25 сентября 2019, 11:40
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Итальянское издание Tuttosport представило список из 40 претендентов на награду Golden Boy - лучшему молодому футболисту в Европе по итогам 2019 года.

В число номинантов на награду вошел украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который в летнее трансферное окно на правах аренды перешел в "Вальядолид". Минувшим летом Лунин в составе молодежной сборной Украины стал победителем чемпионата мира.

Полностью список претендентов на награду выглядит так:

Бенуа Бадьашиль ("Монако"), Самуэль Чуквезе ("Вильярреал"), Микаэль Кюизанс, Альфонсо Дэвис (оба - "Бавария"), Айотомива Шериф Деле-Баширу ("Уотфорд"), Матейс де Лигт ("Ювентус"), Крепин Диатта ("Брюгге"), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэль Леао (оба - "Милан"), Денис Дрэгуш ("Стандард"), Элиф Элмас ("Наполи"), Флорентину Луиш ("Бенфика"), Маттео Гендузи, Рейсс Нельсон (оба - "Арсенал"), Эрлинг Холанн ("Ред Булл Зальцбург"), Кай Хаверц ("Байер"), Александр Исак ("Реал Сосьедад"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Деян Йовелич ("Айнтрахт"), Бубакар Камара ("Марсель"), Мойсе Кин ("Эвертон"), Джастин Клюйверт, Николо Дзаньоло (оба - "Рома"), Ибраима Конате ("РБ Лейпциг"), Альбан Лафон ("Нант"), Диего Лаинес Лейва ("Бетис"), Ли Кан Ин ("Валенсия"), Андрей Лунин, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор ("Реал"), Дониелл Мален (ПСВ), Неуэн Перес ("Атлетико"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Абдюлкадир Омюр ("Трабзонспор"), Страхинья Павлович ("Партизан"), Джейдон Санчо ("Боруссия"), Луис Синистерра ("Фейеноорд"), Жан-Клер Тодибо ("Барселона"), Ферран Торрес ("Валенсия"), Фил Фоден ("Манчестер Сити").

Победитель будет определен по итогам голосования среди журналистов ведущих спортивных изданий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лунин вошел в топ-10 самых дорогих футболистов Украины.

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