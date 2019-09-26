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"Барселона" получила смешной штраф за трансферные махинации

четверг, 26 сентября 2019, 17:40
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Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" на 300 евро за махинации с трансфером французского нападающего Антуана Гризманна.

Об сообщает Mundo Deportivo.

Наказание наложено на каталонский клуб за проведение переговоров с футболистом без разрешения его бывшего клуба "Атлетико". "Барселона" могла также получить наказание в виде закрытия трибун на одном из домашних матчей, но данная мера взыскания не была применена.

Впрочем, "Барселона" намерена подать апелляцию, несмотря на столько смехотворную для топ-клуба сумму штрафа. В каталонском клубе вообще не считают себя виновными в нарушении правил.

28-летний Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в летнее трансферное окно. Каталонский клуб заплатил за игрока 120 миллионов евро, которые были прописаны у него в контракте в качестве отступных. При этом "Атлетико" требовал от каталонцев еще 80 миллионов евро, так как "Барселона" вела переговоры с Гризманном в тот момент, когда его отступные составляли 200 миллионов евро. Впрочем, позднее мадридский клуб отказался от претензий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ФИФА обвинили в фальсификации из-за награды форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

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