"Барселона" получила смешной штраф за трансферные махинации

Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" на 300 евро за махинации с трансфером французского нападающего Антуана Гризманна.

Об сообщает Mundo Deportivo.

Наказание наложено на каталонский клуб за проведение переговоров с футболистом без разрешения его бывшего клуба "Атлетико". "Барселона" могла также получить наказание в виде закрытия трибун на одном из домашних матчей, но данная мера взыскания не была применена.

Впрочем, "Барселона" намерена подать апелляцию, несмотря на столько смехотворную для топ-клуба сумму штрафа. В каталонском клубе вообще не считают себя виновными в нарушении правил.

28-летний Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в летнее трансферное окно. Каталонский клуб заплатил за игрока 120 миллионов евро, которые были прописаны у него в контракте в качестве отступных. При этом "Атлетико" требовал от каталонцев еще 80 миллионов евро, так как "Барселона" вела переговоры с Гризманном в тот момент, когда его отступные составляли 200 миллионов евро. Впрочем, позднее мадридский клуб отказался от претензий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ФИФА обвинили в фальсификации из-за награды форварда "Барселоны" Лионеля Месси.