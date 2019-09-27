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Где смотреть онлайн Шахтер - Ворскла: расписание трансляций

пятница, 27 сентября 2019, 09:17
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В пятницу, 27 сентября, состоится матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой". Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - ВОРСКЛА: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи в 19:00.

Прямая трансляция противостояния между донецким и полтавским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

Между собой команды провели всего 57 матчей. В 42 случаях победу праздновала донецкая команда, 11 игр завершились вничью и еще 4 встречи выиграла "Ворскла". В этих играх "Шахтер" забил 119 мячей и пропустил 33 гола.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" уверенно лидирует, выиграв все предыдущие 8 матчей. "Ворскла" находится на 10-м месте, набрав 7 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" добыло сложную победу на Донбассе.

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