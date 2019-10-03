"Челси" одержал первую победу в Лиге чемпионов-2019

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Челси" на выезде обыграл французский "Лилль" со счетом 2:1.

Гости открыли счет в середине первого тайма, отличился Тэмми Абрахам. Впрочем, вскоре "Лилль" сумел восстановить равновесие усилиями Виктора Осимхена. Победу "Челси" принес гол во втором тайме Виллиана.

В 3-м туре "Челси" на выезде сыграет с "Аяксом". "Лиллю" предстоит домашняя игра с "Валенсией". Оба матча состоятся 23 октября.

"Лилль" Франция – "Челси" Англия - 1:2 (1:1)



Голы: Осимхен (33) - Абрахам (22), Виллиан (77)

"Лилль": Меньян, Габриэл, Фонте, Челик, Рейнилду, Иконе (Языджи, 62), Сумаре, Бамба, Андре (Саншеш, 69), Луис Араужо (Шека, 75), Осимхен.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Томори, Зума, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Виллиан (Педро, 85), Канте, Аспиликуэта, Абрахам.

Предупреждения: Джеймс (35), Иконе (44).